Torcedores do Crystal Palace fazem protesto contra a Uefa por exclusão de torneio

O problema surgiu porque a holding de John Textor era dona do Lyon e possuía 43% das ações do Crystal Palace. Apesar de ele ter vendido sua parte do clube inglês recentemente, a Uefa manteve a sanção.

Nesta quarta-feira (16), torcedores do Crystal Palace protestaram contra a decisão que tirou o clube da Liga Europa e o rebaixou para a disputa da Liga Conferência. A Uefa puniu a equipe por violar a regra que impede dois times com o mesmo dono de participarem simultaneamente de uma competição europeia.

Milhares de torcedores reuniram-se nos arredores do Selhurst Park, estádio do Palace, com cartazes e faixas, cobrando uma resposta da entidade que comanda o futebol europeu. Entre as mensagens exibidas, estavam frases como: “Uefa: moralmente falida. Revoguem a decisão agora” e “Futebol: criado pelos pobres, roubado pelos ricos”.

O presidente do Crystal Palace classificou a decisão como uma das maiores injustiças da história do futebol europeu. John Textor, por sua vez, afirmou que já não tem nenhuma influência nas decisões do clube. O Palace recorrerá à Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Enquanto aguarda o desfecho do caso, a Uefa indicou o Nottingham Forest para ocupar a vaga do Crystal Palace na Liga Europa da temporada 2025/26, invertendo as posições das equipes. No entanto, a entidade só vai confirmar a alteração após a decisão final do recurso.