Situação inusitada força adiamento de partida no Campeonato Colombiano

Habitualmente, partidas precisam ser adiadas em razão de eventos que não estão previstos dentro do planejamento inicial dos organizadores da competição. Porém, não foi bem isso que levou a Dimayor (entidade que gerencia as principais competições de futebol na Colômbia) a adiar o embate do Campeonato Colombiano entre Millonarios e Deportivo Pasto.

A justificativa é de que, como o jogo cai no mesmo dia que a independência do país, haveria um conflito no que se refere a dedicação de contingente para outros eventos sazonais. Desse modo, o temor era de que um menor efetivo de força policial propiciasse ambiente mais vulnerável a brigas entre torcidas, situação bastante corriqueira em solo colombiano.

Curiosamente, isso faz com que o Millonarios não tenha conseguido fazer sua estreia no Finalización, já que o seu embate da primeira rodada também tinha sido adiado. A saber, o confronto com o Unión Magdalena não ocorreu por conta da impossibilidade de uso do estádio El Campín, habitual casa dos Millos. Logo, a expectativa é que o time bogotano possa debutar na competição no dia 23 de julho. Na partida em questão, o adversário será La Equidad, fora de casa, às 22h20.

