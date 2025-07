Santos não vence o Flamengo na Vila Belmiro há seis anos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A última vez que o Santos venceu o Flamengo em casa foi na rodada final do Brasileirão de 2019. Comandado por Jorge Sampaoli, o time não tomou conhecimento do então campeão brasileiro e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Marinho, Eduardo Sasha e Carlos Sánchez (dois). A atuação foi considerada uma das melhores daquele ano, coroando a campanha santista com o vice-campeonato e encerrando a impressionante sequência invicta de 28 partidas do rival carioca.

Desde então, o que se viu na Vila foram episódios dolorosos para o torcedor santista. Além disso, cenários repetidos como encontros com a “lei do ex”, protagonizada por Gabigol, que hoje defende o Cruzeiro, mas se tornou figura frequente em embates contra o Peixe.

Sequência amarga na Vila Belmiro

Em 2020, na 6ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Gabigol, que celebrava aniversário naquele dia. O jogo foi marcado por polêmica. Afinal, o Santos teve dois gols anulados ainda no primeiro tempo, com Marinho e Raniel. As decisões do VAR causaram revolta, e dirigentes santistas chegaram a invadir o gramado no intervalo para protestar contra a arbitragem.

No ano seguinte, um dos capítulos mais traumáticos. O Flamengo goleou por 4 a 0 na 18ª rodada. Gabigol brilhou com três gols, e Andreas Pereira completou o placar. Após a partida, o técnico da época, Fernando Diniz, tentou minimizar o resultado, destacando que erros pontuais e um pênalti questionável influenciaram no desfecho. A declaração, no entanto, não agradou à torcida.