Neymar tenta reescrever capítulo com o Santos no Brasileirão e apagar ‘má impressão’

De contrato renovado e pressionado por jejum, camisa 10 encara o Flamengo na Vila com a missão de liderar a reação do Peixe na competição

A noite desta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, marca um momento chave para o Santos e Neymar. Em meio à turbulência na tabela e pressionado pelos maus resultados, o Peixe aposta no talento e na liderança de seu maior ídolo recente para tentar mudar o rumo no Campeonato Brasileiro. Com contrato renovado, o camisa 10 encara um adversário que carrega forte carga simbólica em sua trajetória pelo clube para espantar a má impressão deixada no primeiro semestre.

O último gol de Neymar em uma partida oficial pelo Santos foi no dia 2 de março, nas quartas de final do Paulistão, contra o RB Bragantino. De lá para cá, são cinco jogos seguidos sem participação direta em gols. Um jejum incomum para quem carrega a mística da camisa 10 santista.

O Santos ocupa a 16ª colocação, com apenas 11 pontos, flertando com a zona de rebaixamento. Após a pausa para o Mundial de Clubes, o time encara logo o líder e vê na presença de Neymar uma esperança para iniciar a recuperação. O próprio camisa 10, agora mais confiante, admite estar em melhor forma do que no início da temporada. Agora, tenta refletir isso em campo e tenta apagar um primeiro semestre decepcionante.

Adversário histórico para Neymar deslanchar no Santos

Aliás, o adversário não poderia ser mais emblemático. Afinal, em 2011, foi justamente contra o Flamengo que Neymar marcou um dos gols mais icônicos de sua carreira, no histórico duelo com Ronaldinho Gaúcho. Aquele lance inesquecível lhe rendeu o Prêmio Puskás da Fifa. Dois anos depois, também contra o Rubro-Negro, o craque se despediu da Vila com a promessa de retorno, agora cumprida.

Se por um lado há romantismo na volta de Neymar e seu reencontro com o Flamengo, por outro há urgência. Afinal, o Santos precisa pontuar. O campeonato avança, e a zona da degola assombra o torcedor. A diretoria apostou alto na permanência do astro e espera retorno dentro de campo. O próprio astro também tem motivos para buscar um desempenho à altura: recuperar prestígio, ritmo competitivo e o status de protagonista do futebol brasileiro.

Diante do atual líder da competição, com os holofotes apontados para a Vila, Neymar tem a chance de retomar a conexão com a torcida e comandar o início de uma recuperação santista. A pressão é grande, mas a oportunidade é do tamanho de sua história.