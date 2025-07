Mural em homenagem a Lamine Yamal amanhece pichado em Barcelona; polícia investiga

Lançada recentemente, a obra visava homenagear a personalidade e o impacto cultural da joia catalã, e o caso ocorre em meio à série de polêmicas / Crédito: Jogada 10

Moradores do bairro de Gràcia, em Barcelona, se depararam com pichações à pintura em homenagem a Lamine Yamal, em uma parede da Praça Joanic. Criada pelo artista urbano TVBoy, a obra retrata a joia catalã vestida de super-herói, com a letra “L” no peito — em referência ao seu nome —, substituindo o símbolo do Superman. A ilustração ainda incluía a frase “When the will is strong, obstacles are smal”, que significa “Quando a vontade é forte, os obstáculos são pequenos”. Vale pontuar que a depredação ocorreu poucos dias após o polêmico aniversário de 18 anos do craque. Isso porque além de críticas públicas, a festa ainda desencadeou mobilizações judiciais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O mural, concluído recentemente como forma de exaltar o talento precoce de Lamine, desapareceu sob camadas de tinta preta e branca. A ação cobriu por completo os traços originais da obra e se tornou um dos assuntos da mídia local nesta manhã. Apesar da repercussão, a polícia ainda não identificou os responsáveis pelo ato. Polêmicas em festa geram reação O evento ocorreu nos arredores de Barcelona e contou com convidados de renome, como os músicos Bizarrap, Chimbala e Bad Gyal, além de colegas do elenco catalão. Contudo, algumas exigências e serviços causaram incômodos e até acusações judiciais. Caso este da presença de pessoas com nanismo para funções de entretenimento. Os profissionais com nanismo atuaram como mágicos, garçons e dançarinos ao longo do evento do astro. Pouco depois, a Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE) se manifestou em nota oficial sobre o episódio. A entidade classificou a contratação como discriminatória e incompatível com a legislação que protege os direitos das pessoas com deficiência. “Esse tipo de prática é intolerável, pois perpetua estereótipos, alimenta a discriminação e compromete a imagem e os direitos das pessoas com acondroplasia ou outras displasias esqueléticas”, declarou a entidade em um trecho da nota.

Ministério aciona autoridades Após o posicionamento da associação, o Ministério dos Direitos Sociais da Espanha acionou o Ministério Público, o Gabinete de Crimes de Ódio e o Provedor de Justiça para que avaliem a legalidade da participação dos artistas no evento. O governo solicitou apuração com base na lei que proíbe espetáculos que desonrem ou ridicularizem pessoas com deficiência. Segundo o g1, o regulamento vigente veda, desde 2022, qualquer atividade de caráter lúdico ou recreativo que envolva pessoas com deficiência. Isso inserido em situações que configurem humilhação, submissão ou ridicularização, ainda que com consentimento. TVBoy explica conceito do mural de Yamal Artista responsável pela obra vandalizada, TVBoy comentou que a criação do mural partiu como ideia de um presente simbólico. Ele explicou que a escolha da letra “L” no uniforme buscava homenagear a personalidade e o impacto cultural do atleta.