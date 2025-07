Jornalista detona gestão de Pedrinho no Vasco: ‘É chama vexame’

O jornalista Breiller Pires detonou a gestão do presidente Pedrinho, do Vasco, após a derrota da equipe por 4 a 0 para o Independiente del Valle na Sul-Americana. De acordo com o repórter no programa F360, na ESPN, o Cruzmaltino sob o comando do mandatário é ‘chama vexame’.

“O Vasco do Pedrinho, e eu não digo Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, é chama vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. Um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente algo que ele tanto queria, é aquele 6×1 do Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado, E aí o tempo passa, ‘o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar’. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4×1 com o Puerto Cabello, na Venezuela. Ninguém discute intenção, caráter, mas até aqui o Pedrinho tem se mostrado um péssimo presidente”, disse.