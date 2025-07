John Kennedy celebra reapresentação no Fluminense: ‘Ansioso para reencontrar a torcida’

Atacante volta ao clube carioca depois de uma passagem, por empréstimo, pelo Pachuca, do México, com direito a disputa do Mundial / Crédito: Jogada 10

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, John Kennedy se reapresentou ao Fluminense, na manhã desta quarta-feira (16), no CT Carlos Castilho. Assim, o atacante é o segundo reforço do Tricolor para a sequência da temporada, visto que estava emprestado ao Pachuca e disputou o Mundial da Fifa pelo clube mexicano. “Muito feliz por estar de volta. É um momento muito especial para mim, depois de um tempo fora vivendo uma experiência nova. Espero poder contribuir. Estou muito ansioso para entrar em campo novamente com a camisa do Fluminense e reencontrar a torcida”, disse ao site oficial do clube carioca.