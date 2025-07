Invicto no Flamengo, Danilo projeta reencontro com o Santos: ‘Me abriu as portas’

O confronto entre Santos e Flamengo desta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, marcará o reencontro de Danilo com o Peixe e o estádio depois de quase 14 anos. Afinal, a despedida do defensor foi em novembro de 2011, quando foi titular no empate em 1 a 1 com o Bahia, no jogo que antecedeu a disputa do Intercontinental (antigo Mundial de Clubes) daquele ano.

Com a camisa do Peixe, o jogador esteve em campo em 80 partidas. Foram 10 gols marcados e dois títulos: a Libertadores e o Paulistão em 2011. Dentro da Vila Belmiro, ele acumula 33 jogos, com 21 vitórias, sete empates e só cinco derrotas (aproveitamento de 70,7%), assim como marcou quatro gols e deu uma assistência.