Inter apresenta crescimento nas redes sociais, patrocínios e receitas com sócios

Colorado demonstra eficiência em plano de expansão no alcance de sua marca com o aumento no lucro em variadas receitas

Deste modo, o diretor executivo de marketing e receitas, Marcos Silveira, expôs o balanço na segunda edição do Inter Conecta. Trata-se de uma iniciativa em que o Conselho de Gestão e os executivos do clube apresentam um levantamento das atividades. No cenário em que se evidencia o aumento das receitas, o clube frisa a reformulação dos contratos de patrocínio.

O Inter mostra evolução no lucro em diferentes receitas que envolvem patrocínios e publicidade, planos de sócios-torcedores e até nas redes sociais. O cálculo envolve o trabalho do clube nessas áreas entre janeiro e maio deste ano. Inclusive, a conclusão de tal crescimento ocorre após a realização de um comparativo com os primeiros cinco meses do ano passado.

Aliás, com a maior quantia na história do clube ao fechar acordo com a casa de apostas Alfa no início de 2025. A respeito de segmentos como licenciamento e varejo, o Internacional teve crescimento de 121% nas receitas totais, com destaque para áreas como e-commerce (+202%), lojas físicas (+60%), além do novo contrato com a Adidas, que rendeu valores 173% maiores no período analisado.

Os planos de sócio também tiveram contexto favorável. Com uma marca histórica de 150 mil associados atingida em abril, o clube garantiu aumento de 37% nas receitas com a categoria e celebrou um crescimento de 6% no quadro social. Além disso, também houve uma alta de 8% na base de sócios adimplentes e, em março, foi registrada a menor inadimplência no comparativo com os 18 meses anteriores.

Inter também alavanca números nas redes sociais

Nas principais redes sociais (X, Facebook, Instagram, Youtube e Tiktok) o Colorado celebrou alta de 100% no alcance. As impressões e visualizações tiveram um salto de 151% e o clube garantiu um retorno de R$ 80 milhões de exposição de mídia para os patrocinadores nas redes sociais, valor metrificado por uma plataforma de IA que assessora o clube e presta serviços para gigantes do futebol mundial, como Real Madrid e Chelsea.