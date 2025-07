Fluminense x Corinthians, pelo Brasileirão-sub20: onde assistir, escalações e arbitragem

Moleques de Xerém ainda sonham com um vaga no G8, enquanto o Timão já está eliminado, mas quer evitar a queda matematicamente

Na reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, o Fluminense recebe o Corinthians, em Moça Bonita, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela 18ª rodada. De um lado, o Tricolor ainda sonha com uma vaga entre os oito primeiros, enquanto do outro o Timão se afastou de vez da zona de rebaixamento e quer garantir a permanência.

Dessa forma, os Moleques de Xerém somam 23 pontos e ocupam, no momento, a 12ª colocação. São seis atrás do Vasco, atual oitavo, mas com um jogo a menos. A equipe paulista, por sua vez, tem 19 pontos, em 15º, quatro a mais que o Internacional, primeiro time presente no Z3.