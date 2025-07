Fluminense encaminha venda de Arias para o Wolverhampton

O Fluminense encaminhou a venda do colombiano para o Wolverhampton, da Inglaterra. A assinatura do contrato deve acontecer até o final de semana. O meia-atacante, assim, vai enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira, em jogo que deve marcar a despedida dele. A informação inicial é do “ge”.

A venda chegará a 22 milhões de euros por 90% dos direitos do colombiano. O Tricolor manterá 10% dos direitos sobre uma venda futura. Dos 22 milhões de euros, o clube das Laranjeiras ficará com 16 milhões de euros (R$105 milhões). Do outro lado, o Patriotas, da Colômbia, ficará com 6 milhões de euros (R$ 38 milhões).