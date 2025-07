Diretor esfria negociação do Botafogo por Dantas: ‘Não queremos vender agora’

Michel Alves, diretor de futebol do Novorizontino, explica interesse do Alvinegro e que clube paulista deseja manter atleta por mais tempo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo tenta convencer o Novorizontino a liberar o zagueiro Dantas de forma imediata. Entretanto, o diretor de futebol, Michel Alves, durante a apresentação do lateral-direito Raí Ramos, reiterou que o clube paulista pretende manter o atleta por mais tempo, a não ser que chegue uma proposta mais “robusta”. “O interesse do Botafogo não é de uma semana, é de um ano no Dantas. Temos uma ótima relação com o Botafogo. Nosso objetivo, no primeiro momento, é não perder o Dantas agora, porque nós temos objetivos na competição. Salvo se for uma coisa muito grande, essa é a verdade. O Dantas teve inúmeras consultas, e nós estamos atentos a isso, sempre respeitando o profissional. E, graças ao trabalho dele e à oportunidade que o Grêmio está colocando, ele está no mercado. Sobre o Dantas, é isso: não temos interesse, neste momento, em vender. Agora, se for algo muito robusto em relação à parte financeira, naturalmente não tem como segurar, porque, pra fazer futebol, você precisa de dinheiro”, disse.

"Para sair do Novorizontino, se partir de qualquer atleta, ou seu agente, ou seus representantes, para um outro clube, se tiver dinheiro no negócio, a gente senta e conversa, dentro de um valor entendemos ser justo. Ninguém vai prejudicar ninguém. Agora, sair porque não está feliz, não. Eu também tenho muita coisa que eu faço que não fico feliz, mas faço porque é necessário, porque é importante para o clube. Eu não posso pensar só em mim", completou. Alvinegro tenta antecipar negócio O Alvinegro fez uma proposta de R$ 8 milhões para adquirir o zagueiro Dantas, do Novorizontino, em definitivo, e teve uma resposta positiva. Diante desse cenário, o Glorioso tenta antecipar a chegada, visto que o elenco não conta mais com Jair, que acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Além disso, Bastos segue de fora após cirurgia no joelho esquerdo. Assim, no momento, o elenco conta com Kaio Pantaleão, que foi titular diante do Vasco e agradou, assim como Barboza pelo lado esquerdo e o substituto David Ricardo.