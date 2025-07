De Bruyne se surpreende ao receber camisa 10 em treino do Napoli

Número eternizado por Maradona está aposentado desde 2020, após a morte do maior ídolo da história do clube

Kevin De Bruyne teve uma recepção surpreendente em seu primeiro treino como jogador do Napoli. Ao chegar ao centro de treinamento do clube, o meia belga ficou surpreso ao receber uma camisa 10, número que ficou marcado para sempre por ter sido usado por Diego Maradona e aposentado após a morte do ídolo argentino.

O clube, no entanto, esclareceu rapidamente a situação. Isto porque o uniforme era somente para uso interno no treino, e a camisa 10 continua fora de circulação em jogos oficiais. Ao mesmo tempo, o Napoli ainda não revelou qual número De Bruyne usará oficialmente na temporada.

O jogador de 33 anos chegou ao clube em junho, após o fim do vínculo com o Manchester City. Ele assinou por duas temporadas e teve um recebimento com festa por torcedores no aeroporto de Roma.

Maradona é o maior ídolo da história do clube. Com ele, o Napoli venceu seus dois primeiros Campeonatos Italianos e a antiga Copa da Uefa. Após sua morte, em 2020, vítima de insuficiência cardíaca, o clube decidiu aposentar a camisa 10 em homenagem ao craque argentino.