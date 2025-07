Davide Ancelotti assume o posto de técnico mais jovem do BR-2025

Estreante da noite, técnico do Botafogo desbanca Filipe Luís. No fim do mês, italiano enfrenta o mais velho do torneio, em choque de gerações

O Botafogo provocou um grande alvoroço com a contratação de Davide Ancelotti e voltou às manchetes nos quatro cantos do mundo. Além de anunciar um profissional com sobrenome de peso no futebol, o Glorioso alterou a configuração desta edição do Campeonato Brasileiro. Ancelottinho desbancou Filipe Luís, do Flamengo. Ele inicia, assim, a carreira como o técnico mais jovem da competição, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Vitória, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 14 da competição nacional (leia mais detalhes abaixo).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana que vem, o filho do multicampeão Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, completa 36 anos. Com 39, o comandante rubro-negro manteve a ponta até a chegada do italiano. Davide também terá a sua juventude colocada à prova mais cedo do que imaginava. No dia 26/7, no Colosso do Subúrbio, o Botafogo recebe o Corinthians do técnico Dorival Júnior, o mais velho do Brasileirão, em um choque entre diferentes gerações de treinadores.

Durante a apresentação oficial como treinador do Mais Tradicional, perguntado pela equipe de reportagem do Jogada10 sobre como enxergava esta perspectiva, Davide manteve os pés no chão e reconheceu que precisará de ajuda para entender o terreno onde está pisando.

“Falei com os capitães, foi uma das primeiras coisas. Para mim, que sou jovem, é muito importante ter esta liderança compartilhada com eles. Cheguei ao Botafogo na semana passada. Os profissionais do clube também me ajudam muito. O Cláudio (Caçapa) e os analistas me passaram informações boas das equipes daqui. Ser jovem tem suas coisas positivas e desvantagens sobre não ter experiência. Vou cometer erros. Mas tenho que cometê-los para crescer em um ambiente onde todos estamos evoluindo”, filosofou o treinador do Alvinegro.

Ancelotti cobrará coragem dos jogadores

Apesar da pouca idade, Davide não é nenhum novato. Na última década, como auxiliar, acompanhou o pai nas principais ligas da Europa, como Inglaterra, Alemanha, Itália e Espanha. No Real Madrid, por exemplo, os dois conquistaram todos os títulos possíveis mais de uma vez. Ancelottinho, portanto, está mais do que preparado para se descolar da figura do pai, alcançar a maturidade esportiva e trilhar o próprio caminho.