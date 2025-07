Cruzeiro desiste de vez de contratar Fábio, do Fluminense

VP da SAF da Raposa admite que goleiro de 44 anos, ídolo do clube, deve encerrar a carreira no Tricolor carioca / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro desistiu de vez de contar com o retorno do goleiro Fábio, hoje no Fluminense. Nesta quarta-feira (16/7), véspera do duelo entre as equipes, o vice-presidente da SAF da Raposa, Pedro Júnio, comentou sobre a possibilidade em entrevista à TV Bandeirantes. Segundo o próprio, no entanto, o arqueiro deve encerrar a carreira atuando pelo Fluminense, clube que defende desde seu desligamento do Cruzeiro, em 2022.

Fábio, afinal, era sonho antigo da atual diretoria da Raposa. Já houve, aliás, até uma tentativa no ano passado. Fábio, no entanto, recusou a investida para seguir no Tricolor carioca, onde conquistou a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024). Posteriormente, o Cruzeiro contratou o goleiro Cássio para substituir Rafael Cabral. O jogador de 38 anos, ídolo do Corinthians, é titular no gol mineiro, já realizando 55 partidas desde sua chegada, em meados de 2024.