Corinthians perde para o Kansas City e fica com o vice em torneio nos Estados Unidos

Brabas do Timão encararam as líderes da NWSL, e perderam por 2 a 1 na grande final da Teal Rising Cup

A equipe feminina do Corinthians perdeu a disputa da final da Teal Rising Cup. Na noite desta terça-feira (15), as Brabas do Timão encararam o Kansas City Current, atuais líderes da NWSL, e foram superadas pelo placar de 2 a 1. O confronto aconteceu durante a pausa para a Copa América, o segundo da turnê nos Estados Unidos, que contou com uma vitória contra o Chicago Stars, no último sábado (12).

O Corinthians não entrou ligado no primeiro tempo e sofreu o baque logo de cara. Após saída de bola errada, Michelle Cooper recebeu na área e tocou na saída de Nicole para abrir o marcador. Não demorou muito para as norte-americanas ampliarem. Mary Long recebeu cruzamento rasteiro na área e só empurrou para as redes para marcar o segundo.