Corinthians antecipa R$ 30 milhões de direitos de TV para conter crise financeira

Em mais um movimento para tentar amenizar a grave crise financeira, o Corinthians obteve a aprovação do CORI (Conselho de Orientação Fiscal) para antecipar R$ 30 milhões referentes aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O valor será repassado via contrato com a Liga Forte União (lLFU) entidade a qual o clube cedeu seus direitos comerciais para negociação coletiva.