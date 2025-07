Botafogo perde e diz adeus ao Brasileirão Sub-20

Fim de linha para o Botafogo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira (16), pela penúltima rodada da competição, no CT Evaristo de Macedo, o Glorioso perdeu para o Bahia por 3 a 0 e se despediu, assim, da competição, não podendo mais alcançar o G8, zona que permite o acesso às quartas de final da competição nacional.

Com 23 pontos, o Botafogo cai para a 13ª posição, seis pontos atrás do oitavo colocado, com apenas uma rodada pela frente.

Já o Bahia festeja, afinal, com o triunfo, se salvou da queda para a Segunda Divisão. O Esquadrão soma, então, 19 pontos e para no 14º lugar, ao fim desta jornada. O Inter, aliás, é o último time do Z3, em 18º lugar, com 15 pontos.

Na próxima rodada, os dois times cumprem tabela. O Botafogo recebe o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 23 /7, às 15h. Na mesma data e horário, o Bahia visita o Cuiabá, no CT Manoel Dresch.

