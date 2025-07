Botafogo negocia a contratação do atacante Gonçalo Borges, do Porto

Alvinegro chega a acordo financeiro com clube português, porém ainda necessita se acertar com o staff de jogador, de 24 anos

Dessa forma, o pai do jogador, que faz parte da equipe de staff, ainda não aceitou a proposta alvinegra. Existe, entretanto, muito otimismo nos bastidores do clube para que o acerto aconteça nos próximos dias.

O Botafogo segue ativo no mercado na busca por reforços para a sequência da temporada. Assim, o clube carioca está próximo de acertar a contratação do atacante português Gonçalo Borges, do Porto. Afinal, já existe um acordo financeiro entre clubes, restando apenas o acerto com o estafe do atleta. A informação é do portal “Bola na Rede”, de Portugal.

Isso porque o Glorioso pretende ter em seu elenco um ponta que se destaque no drible e na velocidade, características que se enquadram no português, na visão do scout.

O clube, então, iniciou as negociações com o Porto por Gonçalo Borges no fim da última semana e tem avançado bem nas primeiras conversas. Na última temporada, o atacante ficou perto de defender as cores do Strasbourg, da França, mas a negociação não avançou e ele permaneceu em Portugal.

Desempenha papel importante no ataque

Formado nas divisões de base dos Dragões, o jogador, de 24 anos, atua pela ponta direita, mas também já desempenhou o mesmo papel pelo lado oposto de ataque, uma das carências do elenco alvinegro.