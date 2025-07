Arthur Elias valoriza goleada do Brasil, mas detona organização da Copa América Feminina

A segunda rodada da Copa América Feminina reservou uma grande atuação para a Seleção Brasileira. Diante da Bolívia, o Brasil não teve dificuldades para golear a Bolívia por 6 a 0, com destaque para Kerolin, autora de três gols. No entanto, a Conmebol e a organização da competição foram os principais assuntos da coletiva pós-jogo.

Goleada à parte dentro de campo, a Seleção Brasileira feminina passou por um aperto antes da partida – as jogadores foram obrigadas a fazer o aquecimento em uma sala apertada do estádio. Além do contra-tempo, o Brasil também sofreu com a arbitragem, que anulou dois gols legais da equipe, além de decisões equivocadas no decorrer do jogo. Por isso, Arthur Elias desabafou após o apito final.