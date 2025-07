Arias treina normalmente no Fluminense e aguarda próximos capítulos de negociação

Presença de atleta no confronto com o Cruzeiro, no Maracanã, nesta quinta-feira está condicionada às conversas com o Wolverhampton-ING / Crédito: Jogada 10

Depois da campanha histórica no Mundial de Clubes, o Fluminense segue a rotina de treinos para a volta do calendário do futebol brasileiro. Assim, a equipe carioca se prepara para medir forças com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (17), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, mas ainda não sabe se contará com Jhon Arias, que negocia com o Wolverhampton, da Inglaterra. Nesse sentido, o colombiano aguarda os próximos capítulos das conversas, mas se mantém profissional ao treinar normalmente no CT Carlos Castilho, enquanto seus empresários e os clubes tentam solucionar a situação. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Caso os clubes cheguem a um acordo até o dia da partida, o jogador pode ficar de fora da lista de relacionados. No entanto, esse pode ser o jogo de despedida de um ídolo. Afinal, a expectativa é de bom público para a torcida reencontrar a equipe após a trajetória nos Estados Unidos. O atleta, em 2025, além de ser o principal destaque é líder de participações em gols, com 13 assistências e quatro gols. Busca por alternativas no setor O Fluminense, então, se prepara para perder o principal nome do time e, no primeiro momento, Renato Gaúcho terá que buscar alternativas dentro do elenco na sequência contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras.