Vasco negocia empréstimo de dupla ao Volta Redonda, da Série B

Segundo informações do “Voltaço Notícias”, na última segunda-feira (14/7), o time do Aço já tem negociação avançada pela dupla, que se destaca na base vascaína. O Volta Redonda busca reduzir a porcentagem dos salários dos jogadores para finalizar as transações. Afinal, os vencimentos de ambos estariam entre os maiores do elenco do Voltaço.

O Volta Redonda surge na penúltima colocação da Série B, com 15 pontos em 16 rodadas. Até o momento, a equipe carioca só venceu três partidas, anotando somente sete gols e ostentando, dessa forma, o pior ataque da competição.

Lyncon e Paulo Ricardo estrearam juntos no profissional do Vasco durante o Carioca de 2023. O zagueiro, aliás, é o capitão do time Sub-20 do Cruz-Maltino, que aparece na oitava posição do Brasileirão da categoria a duas rodadas do fim da fase inicial – os oito primeiros avançam às quartas de final. Ambos participaram de 13 das 17 partidas até o momento. Paulo Ricardo, diga-se, também disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2025, ficando com o título junto de seus companheiros de Vasco: Leandrinho e Rayan.