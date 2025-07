Torcedores do Corinthians vão ao CT conversar com os jogadores e cobrar resultados

Líderes da principal organizada do clube paulista falaram com elenco antes de viagem para enfrentar o Ceará, pelo Brasileirão

Nesta terça-feira (15), líderes da principal torcida organizada do Corinthians estiveram no centro de treinamento do clube para conversar com os jogadores, o diretor de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior.

O encontro ocorreu antes de os atletas embarcarem no ônibus que levou a delegação ao Aeroporto de Guarulhos. Nesta quarta-feira (16), o time paulista enfrenta o Ceará, às 19h30, no Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. A equipe vem de derrota para o Bragantino, em Itaquera.