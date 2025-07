Tabata vira herói em triunfo, e gol empolga para possível reviravolta no Inter

O resultado positivo do Inter por 1 a 0 sobre o Vitória, no último sábado (12), teve o meio-campista Bruno Tabata como herói improvável. Além de possibilitar um respiro ao Colorado com relação a deixar a zona de rebaixamento, o gol também foi representativo para o jogador. Isso porque foi a primeira vez que o camisa 17 marcou no ano depois de perder parte da temporada por problemas físicos.

Na sequência, virou reserva com o retorno do camisa 10, mas encerrou a última temporada entre os 11 iniciais e como companheiro do principal jogador do time. Tabata consolidou-se como opção para atuar aberto pelo lado direito do meio de campo ao vencer disputa com Gabriel Carvalho.

No entanto, o camisa 17 frustrou-se ao não ter êxito em continuar atuando em 2025 devido a empecilhos físicos. No começo do ano, Tabata não podia estar em campo por um incômodo na coxa esquerda, que depois houve constatação de uma lesão muscular. Com isso, foi necessário um tratamento de três meses para retomar as suas plenas condições físicas.

Tabata ensaia renascimento no Inter

Em seu retorno, novamente foi utilizado com mais frequência pelo lado direito. Contudo, Roger passou a dar mais oportunidades a jogadores com características mais ofensivas, sendo mais rápidos e dribladores nas funções mais abertas. Cenário em que não se encaixa com as valências de Bruno. Carbonero, que se recuperou de lesão durante a intertemporada, retomou a condição de titular pela esquerda contra o Vitória e Wesley pela direita