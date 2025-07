São Paulo encaminha renovação de atacante da base

O São Paulo está próximo de renovar o contrato de mais uma promessa das categorias de base . O Tricolor encaminhou a renovação do atacante Gustavo Miranda, de 18 anos, por mais duas temporadas. O jovem talento está no clube desde 2022 e é agenciado pelo ex-jogador Fábio Simplício.

O atacante se destacou na equipe sub-17 do São Paulo no ano passado, quando marcou 23 gols em 39 partidas. Em 2025, acabou sendo integrado ao time sub-20 e esteve no elenco que venceu a Copa São Paulo, onde marcou um gol. Entretanto, em sua segunda partida, o jogador sofreu uma lesão no púbis e ficou de fora dos gramados até o final do mês de maio. Desde o seu retorno, o atacante atuou em três partidas vindo do banco de reservas.

