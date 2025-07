Santos e São Paulo fecham acordo, e Peixe enfrentará o Juventude no Morumbis

A parceria entre os dois clubes foi oficializada na última sexta-feira (11). O acordo prevê que o Santos jogue três de suas partidas no Morumbis. Em contrapartida, o São Paulo também levará três de seus jogos para a Vila Belmiro. O objetivo principal do Peixe, portanto, é se aproximar de sua grande torcida que reside na capital paulista.

O Santos levará um de seus jogos no Brasileirão para a casa de um grande rival: o São Paulo. A CBF confirmou nesta terça-feira (15) a mudança de local da partida contra o Juventude. O jogo, primeiramente, sai da Vila Belmiro e vai para o estádio do Morumbis. A alteração, aliás, faz parte de um novo e inédito acordo firmado entre as equipes para a troca de estádios .

O jogo contra o Juventude é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A princípio, a partida está marcada para uma segunda-feira, dia 4 de agosto. No entanto, a diretoria do Santos ainda tenta uma alteração importante na tabela. O clube, de fato, deseja antecipar o confronto para o sábado, 2 de agosto, a fim de atrair mais público.

Ademais, este será apenas o primeiro de três jogos do Peixe no Morumbis. O segundo confronto na casa do rival, provavelmente, será contra o Vasco, pela 20ª rodada. A diretoria santista, inclusive, queria ter estreado o acordo anteriormente. A ideia inicial era jogar contra o Flamengo já nesta quarta-feira (16) no estádio do São Paulo.

