Santos acerta empréstimo de lateral-direito para o Remo

O Santos segue reestruturando o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro e confirmou o empréstimo do lateral-direito Nathan ao Remo, que atualmente disputa a Série B. O acordo entre os clubes vai até dezembro, com o time paraense se responsabilizando por 50% dos salários do jogador de 23 anos.

Nathan havia retornado de empréstimo ao Internacional, mas não fazia parte dos planos da comissão técnica liderada por Cleber Xavier. Para o setor, o treinador santista tem improvisado o lateral-esquerdo Escobar na direita e ainda conta com Igor Vinicius, recém-chegado do São Paulo, além de Aderlan e o jovem JP Chermont, que completam as opções no elenco.

O acordo com o Remo marca o início de uma possível reformulação mais ampla no plantel alvinegro. A diretoria busca reduzir a folha salarial e evitar um elenco inflado para a reta final da temporada.

Outro nome que pode deixar o clube é o do meia Vinícius Zanocelo. O volante vem treinando separado do grupo principal e aguarda definição sobre seu futuro, com sondagens de clubes do exterior e do futebol nacional.

