Saiba quanto tempo dupla de laterais ficará fora do Flamengo

O Flamengo terá uma “dor de cabeça” com a lateral esquerda nos próximos jogos. Afinal, Alex Sandro e Ayrton Lucas estão no departamento médico após se lesionarem contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois devem perder até seis jogos ou três semanas fora por conta de suas lesões. A informação é do “ge”.

Ayrton Lucas sofreu uma lesão corto-contusa na perna esquerda contra o São Paulo. No início do segundo tempo, ele dividiu forte com Enzo Díaz e levou a pior. A lesão foi profunda e exige cuidados. É natural que o atleta tenha mais dor e também que o corte demore mais para cicatrizar.