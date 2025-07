Ronaldo volta a ser opção no Internacional em duelo contra o Ceará

Volante cumpriu suspensão no último embate do Colorado e disputa vaga entre os 11 iniciais com Bruno Henrique / Crédito: Jogada 10

O Internacional contará com o retorno do meio-campista Ronaldo entre os relacionados para o próximo compromisso, contra o Ceará pelo Brasileirão. O volante foi desfalque na vitória sobre o Vitória por 1 a 0, no Beira-Rio, pois cumpriu suspensão. Assim, o camisa 16 disputará a vaga no time titular com Bruno Henrique, mas para fazerem funções distintas. A expectativa é de que o técnico Roger Machado mantenha a dupla no meio de campo, que começou o embate com o Vitória. Ou seja, Thiago Maia como primeiro volante e o camisa 8 como segundo. A única certeza é que o camisa 29 permanece na equipe, mas caso o comandante decida fazer uma alteração no time, ele mudará de função. Portanto, se Ronaldo for o titular, assumiria a responsabilidade em ser o primeiro volante e Thiago Maia passaria a ser o segundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Novo volante e outro possível retorno ao Internacional A contusão de Fernando provocou a necessidade da contratação de mais uma peça com a capacidade de ser o primeiro volante. Isso porque a lesão no joelho direito e seu período de recuperação será de quatro a cinco meses. Tal situação influenciou o Colorado a monitorar opções no mercado para preencher a lacuna no elenco. Apesar disso, a atuação de Thiago Maia contra o Vitória agradou ao treinador Roger Machado, que também citou Ronaldo como alternativa para a função. O retorno mais provável é do lateral-esquerdo Bernabei. O argentino finalizou o tratamento de uma lesão muscular de terceiro grau na coxa esquerda na intertemporada. Contudo, a comissão técnica e o departamento médico do Inter preferiram adotar cautela com a sua recuperação. O camisa 26 participou de jogo-treino no CT Parque Gigante, na última segunda-feira (14), e há esperanças de que retorne aos 11 iniciais. Um provável time titular para enfrentar o Ceará é: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.