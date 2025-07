Ramón Sosa aparece no BID e pode estrear pelo Palmeiras contra o Mirassol

Atacante foi apresentado na última segunda-feira e vem treinando com os companheiros desde a semana passada

Novo reforço para a temporada, o atacante Ramón Sosa teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia pelo Palmeiras. Afinal, o Verdão enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador reúne boas condições físicas. Afinal, contava com um preparador físico particular durante o período de férias após a disputa da Premier League. Ele chega ao Palmeiras após ser contratado junto ao Nottinghan Forest. Além disso, já treinava com os novos companheiros desde o início da semana passada.

Ramón Sosa atua como ponta esquerda e chega para reforçar o ataque, que perdeu Estêvão para o Chelsea após a disputa do Mundial de Clubes. Além do jovem, o Alviverde também não terá Paulinho, que passará por outra cirurgia na perna direita e ficará fora pelo resto da temporada.

Apesar de atuar mais pela esquerda, o paraguaio deixou claro que também pode atuar pela direita.

“No Nottingham jogava pela esquerda e pela direita na Seleção, então não será um problema. O professor vai decidir isso porque não será nenhum problema”, afirmou o jogador, em sua apresentação na última segunda-feira (14).