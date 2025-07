Problemas estruturais do Arruda assustam torcedores, e Santa Cruz promete vistoria

Com goteiras e queda de concreto, estádio enfrenta problemas e preocupa a torcida do clube pernambucano, que clama por melhorias

Um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro, o José do Rego Maciel, mais conhecido como Arruda, enfrentou críticas dos torcedores do Santa Cruz no último final de semana. Afinal, a equipe pernambucana empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz-RN, no domingo (13), pela 12ª rodada da Série D, debaixo de muita chuva.

Dessa forma, alguns torcedores postaram o momento em que o estádio apresenta uma “cachoeira”, com grandes goteiras em sua estrutura, que assustaram quem esteve presente.