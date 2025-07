No Equador, Nahuel Gallardo é acusado de racismo

Mais uma denúncia de racismo assola o futebol sul-americano. Dessa vez, o caso ocorreu em partida do Campeonato Equatoriano, entre Deportivo Cuenca e Delfín, envolvendo Eddie Guevara e Nahuel Gallardo.

Depois do término da partida que ficou no empate em 1 a 1, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, Guevara foi entrevistado onde um dos questionamentos foi sobre a relação negativa da torcida com a igualdade em casa. Atualmente, a equipe do interior do país está em quarto lugar na liga nacional, com 33 pontos, sete a menos do que o líder, Independiente del Valle.