Napoli negocia contratação do ‘Haaland italiano’

Clube busca acordo com a Udinese para ter atacante de 2,01m, que pode formar dupla com Lukaku na temporada 2025/26

LEIA MAIS: Fifa estuda mudanças na Copa do Mundo de 2026 por causa do calor nos EUA

Depois de reforçar a defesa e surpreender com a chegada de Kevin De Bruyne, o Napoli agora volta suas atenções para o ataque. De acordo com informações da imprensa italiana, o clube está perto de fechar a contratação de Lorenzo Lucca, atacante de 24 anos da Udinese, apelidado de “Haaland italiano” por causa da altura, estilo de jogo e presença de área.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com 2,01 metros de altura, Lucca se destaca não só pelo jogo aéreo, mas também pela velocidade e mobilidade, que surpreendem pelo seu porte físico. Na última temporada, ele marcou 15 gols em 36 partidas, somando todas as competições, e chamou a atenção também por sua personalidade marcante.

Segundo a imprensa italiana, o Napoli já tem um acordo com o jogador e negocia os últimos detalhes com a Udinese. A proposta envolve um empréstimo de um ano por 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões), com obrigação de compra ao fim do período por mais 26 milhões de euros (R$ 166,4 milhões). O único entrave é o desejo da Udinese de receber o valor total de forma imediata, mas a expectativa é que o negócio seja fechado em breve.

Lucca chegaria para formar dupla com Lukaku e aumentar ainda mais o poder ofensivo do time comandado pelo técnico Antonio Conte. Na próxima temporada, o time vai defender o título do Campeonato Italiano e voltar a disputar a Champions.