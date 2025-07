Lucas Oliveira recusa proposta de empréstimo do Sport e permanece no Vasco

Defensor pretende seguir no clube carioca neste segundo semestre, mesmo após perder espaço no elenco de Fernando Diniz

Em meio ao interesse do Sport, Lucas Oliveira optou por recusar a proposta para atuar no clube da Ilha do Retiro neste segundo semestre e permanece no Vasco. Diante disso, o Leão não fará uma nova oferta e trabalhará com outras frentes para reforçar seu elenco na sequência da temporada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube pernambucano ofereceu um contrato de empréstimo para os próximos seis meses. A diretoria cruz-maltina deu sinal verde para que o negócio avançasse, entretanto o atleta não quis dar prosseguimento.