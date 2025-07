Liverpool planeja oferecer quase R$ 900 milhões para tirar artilheiro do Newcastle

Isak é alvo antigo do Liverpool, que deve abrir negociações em breve. Outro nome no radar para o comando de ataque é o de Hugo Ekitiké, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

O Liverpool segue em busca de reforços e promete abrir os cofres para qualificar o seu elenco . O nome da vez é o do atacante Alexander Isak, do Newcastle, de acordo com o “The Athletic”. Os Reds ainda não fizeram uma proposta oficial, porém podem desembolsar 120 milhões de libras (cerca de R$ 893 milhões) pelo jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na última Premier League, o atacante sueco marcou 20 gols, atrás apenas de Mohamed Salah, do próprio Liverpool, e Erling Haaland, do Manchester City. Desde 2022 no Newcastle, o jogador disputou 109 partidas, com 62 gols marcados e 11 assistências.

Os Reds querem um novo camisa 9 após a trágica morte de Diogo Jota no início deste mês. O clube inglês rejeitou ainda uma proposta do Bayern de Munique por Luis Díaz e vê a possibilidade de perder Darwin Núñez, na mira do Napoli.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.