John Kennedy já tem data para chegar ao Rio e se reapresentar ao Fluminense

O Fluminense contará com mais um reforço neste retorno do calendário do futebol brasileiro. Afinal, além de Soteldo, que estreou no Mundial de Clubes, um velho conhecido irá integrar o elenco neste segundo semestre. Trata-se de John Kennedy, que já se despediu do Pachuca, do México, onde estava emprestado, e deve viajar para o Brasil no fim desta terça-feira (15). A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube mexicano já utilizou as redes sociais para afirmar que encerrou o contrato de empréstimo com o jogador. Assim, o atleta, de 23 anos, deve se reapresentar ao Tricolor nesta quarta-feira (16) para a disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.