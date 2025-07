Influenciadora de time rival expõe conversa inusitada com John Textor

Torcedora famosa de rival carioca envia mensagem provocativa a Textor depois da vitória do Botafogo sobre o PSG no Mundial

Fernanda Gervásio, influenciadora que torce para o Vasco, decidiu provocar John Textor, dono da SAF do Botafogo, antes do clássico entre as equipes no Mané Garrincha, no último sábado (12). Após a vitória do Glorioso, a produtora de conteúdo expôs detalhes da conversa com o empresário. Ela também aproveitou a oportunidade para pedir uma ajuda ao proprietário norte-americano.

A torcedora vascaína pediu que John Textor indicasse um amigo também rico para adquirir as ações da SAF do Vasco. Antes do clássico em Brasília, Fernanda postou um vídeo em que desafiava o Botafogo.