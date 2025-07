Independiente Del Valle x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Está na hora de o Vasco voltar aos jogos de mata-mata por competições internacionais. Após cinco anos desde seu último jogo eliminatório em solo estrangeiro, o Cruz-Maltino vai à altitude de Quito, no Equador, onde encara o Independiente del Valle. A bola rola nesta terça-feira (15/7), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, a 2.782m do nível do mar. A partida vale pela ida dos playoffs da Sul-Americana 2025 – fase anterior às oitavas de final.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha todas as emoções do embate, ao vivo, a partir de 20h. Com sua voz inconfundível, Christian Rafael está escalado com a camisa 10 da locução esportiva. O craque João Miguel Lotufo o acompanha nos comentários. Por fim, as reportagens estão sob a incumbência do intrépido David Silva.