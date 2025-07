Grêmio negocia com o Cruzeiro pelo empréstimo de Lautaro Díaz

Gaúchos querem preencher a lacuna deixada com a saída de Arezo. Mineiros, no entanto, não estão propensos a fechar negócio

O Grêmio se mexe no mercado para suprir a saída de Arezo. A diretoria fez contato com o Cruzeiro para sondar as condições de um possível empréstimo do atacante Lautaro Díaz. Entretanto, o modelo de negócio inicialmente não agrada a Raposa. A prioridade dos mineiros é liberá-lo em definitivo para recuperar o investimento feito em julho do ano passado.

No começo desta temporada, o Cruzeiro pediu cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16,5 milhões à época) pelo argentino. Lautaro Díaz está no radar do Grêmio há alguns meses e enfrenta atualmente um cenário de indefinição na Raposa.