Fifa estuda mudanças na Copa do Mundo de 2026 por causa do calor nos EUA

Com um ano para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a Fifa já começou a tirar lições importantes do Mundial de Clubes realizado recentemente em solo norte-americano. A principal delas em relação às condições climáticas, que chamaram atenção durante todo o torneio.

LEIA MAIS: Nico Williams renova com o Athletic Bilbao até 2035