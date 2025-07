Ex-técnico reprova críticas de Filipe Luís a Pedro no Flamengo: ‘Assuntos resolvidos internamente’

Após atitudes consideradas inadequadas nos treinamentos e bastidores, Pedro vive indefinição sobre sua permanência no Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo é um dos atuais integrantes da imprensa esportiva que não concordou com a atitude de Filipe Luís em criticar Pedro, centroavante do Flamengo. Atualmente como comentarista, o antigo treinador considera que a condução do caso foi feita de forma inadequada. Em sua participação na edição da última segunda-feira (14) do programa “Galvão e Amigos”, na Band, Luxemburgo reprovou as explicações do atual treinador do Flamengo ao relatar os motivos para a ausência de Pedro entre os relacionados no embate contra o São Paulo.

Esses assuntos são resolvidos internamente. Uma discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada começa. Eu já fiz a mesma coisa que o Filipe fez. Já fui falar de jogador publicamente, externamente, achando que estava certo. Mas hoje eu não faria isso. A juventude faz você cometer muitos erros. Você aprende todos os dias. Você pode pegar minha história e vai ver que, de vez em quando, a imprensa estava acabando comigo, eu dando esporro em todo mundo, brigando, fazendo parte do jogo", detalhou o ex-comandante. "Quanto vale o Pedro hoje no mercado? E quanto ele valeria jogando em alto nível? Isso é mercado. Se você falava em 40, 50 milhões de dólares, hoje ele não vale 10, 15. O que está acontecendo com o Pedro? Ele está bem para jogar? Se está, tem que ir com o time. Mas o que eu estou falando é: o Pedro é um ativo do clube, um ativo forte, que está sendo jogado fora", complementou Vanderlei. Situação conturbada Pedro e o Flamengo vivem um momento conturbado na relação. Após o jogador ficar fora do confronto contra o São Paulo, no último sábado (12), o técnico Filipe Luís deu fortes declarações sobre a situação do centroavante no Rubro-Negro, principalmente sobre o baixo rendimento do atleta nos treinos. Posteriormente, o centroavante manifestou-se através de uma nota oficial.

Já na última segunda-feira (14), Pedro convocou todo o elenco do Flamengo para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu. Assim, Filipe Luís não participou da conversa. O atacante, portanto, esclareceu sobre sua postura no atual momento, algo que tem chamado a atenção negativamente na equipe carioca. Dessa forma, o jogador fez mea-culpa por seu momento no clube e disse que sentiu o impacto do vazamento de prints em que um profissional do clube o “colocava à venda” por 15 milhões de euros. Além disso, o camisa 9 admitiu ter se sentido desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. Reação nos bastidores do Flamengo Apesar da nota e da reunião, a cúpula rubro-negra ainda aguarda uma postura mais contundente por parte do camisa 9. Dirigentes esperavam um pedido explícito de desculpas, mas não se concretizou e causou incômodo nos bastidores. Embora Pedro tenha se reunido com o elenco e retomado os treinamentos em tom mais conciliador, a ausência de um gesto direto à comissão técnica não passou despercebida.