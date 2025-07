Depay aciona novo bônus e Corinthians busca solução para pagamento

Jogador assegura premiação por participações em gols e também presença em jogos e Timão corre para resolver pendência / Crédito: Jogada 10

As obrigações financeiras com Memphis Depay voltaram a gerar preocupação nos bastidores do Corinthians. Além de um débito de aproximadamente R$ 4,7 milhões referente à premiação pelo título do Campeonato Paulista, o clube se prepara para quitar novos bônus previstos no contrato do atacante holandês já no mês de agosto.