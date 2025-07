Cuiabá vira sobre o Amazonas com dois de pênalti e volta a vencer na Série B

Dourado sai atrás, mas busca a virada por 3 a 1 na Arena Pantanal com dois gols de Alisson Safira e um do estreante Carlos Alberto

O Cuiabá voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Amazonas de virada por 3 a 1, na Arena Pantanal, nesta terça-feira (15). O grande destaque da partida, primeiramente, foi o atacante Alisson Safira, que marcou dois gols. O resultado, portanto, encerra uma sequência negativa do Dourado e dá novo fôlego ao time na competição. Agora o time está na quarta posição com 25 pontos. Já a equipe do norte do Brasil segue na lanterna com 14 pontos.

O jogo

Apesar da vitória do time da casa, foi o Amazonas quem saiu na frente. Logo aos quatro minutos de jogo, por exemplo, Joaquín Torres abriu o placar. O Cuiabá, contudo, não se abalou e buscou a reação ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Alisson Safira empatou o jogo em cobrança de pênalti. Em seguida, o estreante Carlos Alberto marcou de cabeça e virou a partida.