Crise financeira força Atlético a negociar Rubens por valor abaixo do esperado

Galo esperava valor mais alto para liberar uma de suas peças mais valiosas, mas precisou considerar atrasos com o elenco

O Atlético Mineiro pode negociar em breve uma de suas principais peças do elenco. O clube recebeu uma proposta do futebol russo pelo jogador Rubens, que atua tanto como lateral-esquerdo e volante. Atravessando uma crise econômica, o clube deve fechar a negociação por um valor abaixo do esperado.

A oferta é de 12 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões). Como detém 80% dos direitos econômicos do atleta, o Atlético ficaria com aproximadamente R$ 60 milhões. A diretoria atleticana, porém, não revelou o nome do clube russo.