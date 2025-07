Comitê de arbitragem da CBF valida pênalti em Corinthians x Bragantino

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais de Arbitragem, criado pela CBF este ano para analisar jogadas polêmicas, emitiu parecer nesta terça-feira (15) ratificando a correção da marcação do pênalti assinalado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo a favor do Red Bull Bragantino no duelo contra o Corinthians, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Vinicinho invadiu a área e, ao tentar dominar de cabeça, foi interceptado pelo zagueiro Cacá. O defensor do Corinthians estendeu a perna e a recolheu em seguida, gerando dúvidas sobre o contato. Após recomendação do VAR, o árbitro reviu o lance no monitor e confirmou a penalidade, que gerou forte contestação por parte da equipe alvinegra.

Aliás, o parecer foi assinado por nomes de peso da arbitragem mundial: o italiano Nicola Rizzoli, o argentino Néstor Pitana e o brasileiro Sandro Meira Ricci. O diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, e o membro da comissão, Fabrício Vilarinho, também participaram da análise.

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O jogador do Corinthians não consegue alcançar a bola no ar e, com sua perna. Obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato”, informou o Comitê em nota oficial.

Corinthians na bronca com a arbitragem

Aliás, o pênalti convertido por Eduardo Sasha abriu o placar para o Bragantino, que venceu o confronto por 2 a 1 na Neo Química Arena. O resultado ampliou a crise no Corinthians, que atualmente briga para se distanciar da zona de rebaixamento.