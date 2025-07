City anuncia novo integrante da comissão técnica de Guardiola

Ex-jogador do clube é oficializado no staff do time principal após destaque no Mundial de Clubes e bom trabalho nas categorias de base

O Manchester City anunciou nesta terça-feira (15) que Kolo Touré, de 44 anos, fará parte da comissão técnica de Pep Guardiola na próxima temporada. O ex-zagueiro da Costa do Marfim já havia trabalhado com o elenco principal durante o Mundial de Clubes, com um desempenho que agradou e garantiu sua permanência de forma definitiva.

De acordo com o próprio clube, a decisão veio após um ano positivo para Kolo, que brilhou como jogador com títulos da Premier League por Arsenal e City, e mais recentemente atuava como auxiliar técnico do time sub-18 do City.

“Estamos muito felizes em confirmar a nomeação definitiva de Kolo Touré para a comissão técnica de Pep Guardiola”, diz o comunicado do City.