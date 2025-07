Campeões da Suécia e Romênia avançam para a 2ª fase eliminatória da Liga dos Campões

Nesta terça-feira (15/7), aconteceram 14 dos 16 jogos de volta da 1ª fase da Liga dos Campeões 2025/26. Como esperado, os dois times mais relevantes que entraram nesta etapa inicial confirmaram a classificação. O Malmö, campeão sueco e vice-campeão da Champions em 1979, eliminou em casa o Subartalo Iberia, da Geórgia, por 3 a 1. Assim, repetiu o placar da ida . Mas o FCSB — novo nome do lendário Steaua Bucareste, maior clube da Romênia e campeão europeu em 1985/86 — quase protagonizou um vexame. Afinal, após vencer por 3 a 1 o Inter d’Escaldes, de Andorra, em casa, foi até Andorra e perdeu por 2 a 1. Assim, avançou com sofrimento no placar agregado de 4 a 3.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Malmö administra e confirma superioridade

Com a vantagem de dois gols e jogando em casa, o Malmö atuou com tranquilidade, controlando o jogo. Após um primeiro tempo sem gols, o artilheiro Taha Ali abriu o placar para os suecos aos dez minutos da etapa final. Pouco depois, Jansson ampliou. No fim, Ali marcou o terceiro. Mas Dzagania descontou para o Iberia 1999 nos acréscimos.

FCSB avança no sufoco em Andorra

No confronto em Andorra, o FCSB abriu o placar aos seis minutos do segundo tempo com Radunović. Porém, o time relaxou e permitiu o empate aos 22, com Andreu. Aos 43 minutos, Lovet virou para o Inter d’Escaldes. A reta final foi tensa com os romenos segurando o resultado. Afinal, se levasse um gol a mais, o jogo iria para a prorrogação. Assim, garantiu a vaga no sufoco.

Liga dos Campeões -1ªfase eliminatória (jogos de volta)

Em Negrito os classificados