Campeão do Mundial, Chelsea lidera com folga os gastos na janela de transferências

Recém-campeão mundial de clubes, o Chelsea, também lidera com folga fora de campo. De acordo com dados do portal “Transfermarkt”, o time inglês é o que mais gastou em reforços nesta janela. O clube já investiu um total de 254,8 milhões de euros (quase R$ 1,7 bilhão). A equipe, portanto, puxa a fila em um mercado global que já movimentou 3,9 bilhões de euros (R$ 25,4 bilhões). O domínio financeiro inglês, aliás, é evidente.

O poderio da Inglaterra, de fato, se destaca de forma impressionante no mercado. Além do Chelsea, o Liverpool também já ultrapassou a barreira dos 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O Tottenham e o Manchester City completam o top-4 de maiores gastadores do país. O Real Madrid, por sua vez, é o único clube não-inglês entre os cinco primeiros da lista.