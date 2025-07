Botafogo chega a acordo por venda de Gregore

Jogador vai se despedir na partida contra o Vitória, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão

O Botafogo se prepara para mais uma despedida. Após negociar o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus, o Alvinegro chegou a um acordo pela venda do volante Gregore para o Al-Rayyan, do Catar. Dessa forma, o jogador vai se despedir no jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão. A informação é do “ge”.

Os valores da transação seguem em sigilo até o momento. O Botafogo vai homenagear o volante. Contudo, ele não deve começar jogando. A tendência é que Allan seja titular. A decisão final, no entanto, será do técnico Davide Ancelotti, que teve o nome publicado no BID e poderá comandar a equipe pela primeira vez — afinal, ele foi auxiliar de preparador físico contra o Vasco para ficar no banco.