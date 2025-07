Bellingham vai passar por cirurgia e desfalcará o Real Madrid por até dois meses

O meia Bellingham, do Real Madrid, vai passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (16) e deve ficar fora dos gramados por até dois meses. Ele sofreu uma luxação e conviveu com o problema até o fim da temporada, encerrada com o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

O departamento médico do clube estima que o período de recuperação pode fazer o meia inglês perder entre nove e dez jogos no início do Campeonato Espanhol e também da Champions League. Bellingham optou pela operação após o término dos compromissos, já que não queria desfalcar o Real Madrid em nenhuma competição. No último torneio que disputou, chegou até as semifinais do Mundial.